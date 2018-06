Condanna definitiva, spacciatore violento arrestato dalla polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Spacciatore e picchiatore. Deve scontare undici mesi e undici giorni di reclusione l’albanese di 42 anni catturato lunedì pomeriggio dai poliziotti del locale commissariato. Gli agenti diretti dal commissario capo Lorenzo Sabatucci hanno proceduto alla cattura dell’albanese che già in passato era stato arrestato per reati legati allo spaccio e alla detenzione di sostanze stupefacenti, oltre che per sequestro di persona, minacce e lesioni commesse nei confronti di una donna con la quale aveva avuto una relazione.