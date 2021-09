Ex dipendente comunale di 57 anni stroncata da un malore in un autogrill. La tragedia davanti agli occhi del marito

CIVITANOVA - Una passeggiata in auto con una sosta al bar dell’autogrill come fatto tante altre volte in passato si è tramutata in tragedia per un assurdo destino. La civitanovese Simonetta Abrami, 57enne ex dipendente comunale, è morta per un improvviso malore all’autogrill della superstrada 77, direzione mare, nella zona di Tolentino.

La donna, molto conosciuta a Civitanova, lunedì pomeriggio si era recata in auto nel centro tolentinate con il marito Ennio Caporaletti, come erano soliti fare. Prima di fare ritorno a casa avevano deciso di sorseggiare un caffè nell’area sosta carburanti di Tolentino. Ad un tratto il pomeriggio di svago trascorso insieme si è tramutato in un incubo. La signora, infatti, ha accusato un malore e si è accasciata. La macchina dei soccorsi è stata immediatamente allertata dai presenti ed in breve nell’area di sosta della SS 77 è giunta un’autoambulanza. I sanitari hanno iniziato le operazioni per soccorrere la Abrami e tentare di strapparla alla morte, ma ogni tentativo è risultato vano. La donna non si è più ripresa, lasciando sgomenti i presenti e nella disperazione il marito. La salma è stata composta alla casa di commiato Terra e Cielo di Civitanova Marche. I funerali di Simonetta Abrami verranno celebrati oggi, alle 10, nella chiesa di San Pietro. La signora Abrami era solita passeggiare per le vie del centro rivierasco con l’inseparabile cagnolino ed era molto conosciuta anche per la bravura delle sue due nipoti. Cristina Abrami è stata una tennista di buon livello, mentre la sorella Serena, talentuosa cantautrice, ha inciso il suo primo disco nel 2011, “Lontano da Tutto”, per poi bissare, nel 2016, con “Di Imperfezioni”, ha preso parte ad un’edizione di X Factor e partecipato al Festival di Sanremo. Oggi la scorteranno con il marito Ennio, il fratello Tiziano, la cognata Patrizia ed i tanti che l’hanno conosciuta ed apprezzata, nell’ultimo viaggio terreno.

