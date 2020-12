Senegalese aggredito da un connazionale vicino casa, finisce al pronto soccorso

CIVITANOVA - Aggressione a due passi dal centro, quarantaquattrenne finisce all’ospedale. Si tratta di un senegalese che, ai carabinieri, ha raccontato di essere stato aggredito con un coltello da un connazionale per futili motivi. Ma addosso non aveva segni di lesioni riconducibili alle coltellate e ora sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Civitanova, guidati dal capitano Massimo Amicucci, per fare luce sulla vicenda e chiarire quanto più possibile i contorni dell’episodio.

L’allarme è scattato all’alba di ieri quando un senegalese sarebbe stato aggredito fuori dalla sua abitazione, che si trova lungo via Cecchetti, tra il quartiere di San Marone e il centro, da un connazionale. A dare l’allarme un familiare del senegalese. Sul posto sono arrivati i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e i carabinieri.

Il senegalese, dopo le prime cure del caso sul posto, è stato caricato a bordo di una ambulanza e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta. Aveva varie escoriazioni sul corpo, ma nulla di particolarmente preoccupante dal punto di vista sanitario. All’ospedale, però, ha cominciato ad agitarsi, lamentandosi e buttandosi a terra. Come si diceva, sono in corso le indagini da parte dei militari dell’Arma per fare luce sulla vicenda.



