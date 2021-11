I vandali con la bomboletta spray al campetto dei giardini del Pincio. Imbrattata la struttura sportiva di Civitanova Alta

CIVITANOVA - I muri del campetto dei giardini del Pincio, nella Città Alta, imbrattati di scritte. Ora è caccia ai responsabili che, armati di bombolette, hanno deturpato la parte nuova dello spazio pubblico, molto frequentato dai bambini del centro storico. Lo ha denunciato il sindaco, Fabrizio Ciarapica, e ora sono in corso le indagini per risalire ai vandali di turno.



«Condanno con fermezza il vile atto vandalico fatto alcuni giorni fa da ignoti, che hanno imbrattato con scritte e disegni la parte nuova dei giardini del Pincio a Civitanova Alta – ha commentato il primo cittadino Fabrizio Ciarapica, che ha reso noto l’accaduto attraverso un post pubblicato e diffuso sui social, corredato anche di alcune fotografie che immortalano scritte e simboli di diversi colori -. Sono gesti irrispettosi e vergognosi compiuti da persone che non hanno la minima cura per il patrimonio pubblico. Invito tutti ad una riflessione sul nostro essere cittadini responsabili, consapevoli che gli spazi pubblici sono di tutti e per questo vanno rispettati. Le forze dell’ordine sono state informate dei fatti», ha concluso il sindaco Ciarapica, che ha anche sottolineato come l’amministrazione comunale si attiverà per far ripulire tutta l’area in questione quanto prima. «Sono costi che gravano, purtroppo, su tutta la collettività per colpa di chi ha atteggiamenti scorretti, per colpa di queste persone che hanno fatto un gesto simile – ha continuato il sindaco –. I nostri uffici stanno lavorando per provvedere a ripulire con una idropulitrice, da parte di una ditta specializzata, dove è possibile pulire e a tinteggiare dove sarà possibile tinteggiare. Ho già parlato, inoltre, con il commissario». Le indagini per identificare i vandali che si sono messi in azione ai giardini del Pincio sono condotte, infatti, dagli agenti del commissariato di polizia guidati dal dirigente Mazza.

