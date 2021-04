Donna di 46 anni muore nel sonno. L'uomo che era con lei dà l'allarme e poi scompare

CIVITANOVA - Dramma a Civitanova Marche. Una donna ucraina di 46 anni è stata trovata morta nel letto. A fare la scoperta choc è stato un uomo, anche lui di origini straniere, che aveva trascorso la serata con lei. Irregolare in Italia, ha chiamato il 118 e poi è sparito. Sul posto anche i carabinieri. La Procura ha disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso.

