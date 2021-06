A Civitanova una serata amarcord con gli ex calciatori Schillaci e Torricelli. Visitata la mostra dedicata agli Azzurri

CIVITANOVA Notte magica in compagnia di Totò Schillaci e Moreno Torricelli a Civitanova, che si spera sia anticipo benaugurante per gli azzurri di Mancini. L’occasione è stata, ieri sera, la presentazione del libro «La mia prima volta in campo con la Juventus», scritto dall’ex terzino bianconero, passato dalla serie D alla serie A e poi in nazionale. Schillaci è invece uno dei personaggi narrati tra le pagine.



Prima della conferenza cui è seguita la cena alla Cinciallegra, i due campioni hanno visitato la mostra al Lido Cluana, “Un secolo d’azzurro” con i cimeli di 100 anni della nazionale, organizzata dalla Reschini eventi come pure l’incontro di ieri. Tra le memorabilia, anche le pagine dei quotidiani sportivi all’indomani dell’eliminazione dell’Italia nel ’90 ad opera dell’Argentina, la fine delle notti magiche che, invece, erano iniziate con Italia – Austria e il gol di Schillaci. Questa sera, un’altra Italia Austria per continuare a sognare. Chi sarà lo Schillaci del 2021? «Non saprei – risponde Totò – anche perché la forza di questa nazionale è il gruppo. Il motore è sicuramente Jorginho mentre gli attaccanti si sacrificano molto in fase di non possesso. Tra loro c’è una bella competizione calcistica che farà bene a tutti». Ad accompagnare Torricelli e Schillaci, oltre a Peppe Reschini, anche il Ds della Civitanovese Giulio Spadoni.

