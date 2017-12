Bivacchi nei condomini Nuovo blitz anti-sbandati Scatta lo sgombero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Ancora uno sgombero nelle aree dei condomini dietro la stazione, nell’area ex Ceccotti, diventatte dimora provvisoria di sbandati. L'operazione è stata condotta ieri mattina dagli agenti della polizia municipale e dagli operatori del Comune dopo uan serie di segnalazioni giunte a palazzo sforza dai residenti. Dopo il primo sgombero effettuato ad agosto, il gruppo di senzatetto è tornato a più riprese della zona per utilizzarla a mo’ di dormitorio e per il bivacco. Ieri mattina è stato effettuato il secondo sgombero, pianificato dal Comune una volta sentito il curatore fallimentare dell’immobile e avuta la disponibilità del custode.Sono state smantellate le postazioni occupate dai senzatetto e sono stati tolti tappeti, coperte, materassi, indumenti e persino carrelli della spesa con cui gli operatori del Comune hanno riempito completamente il cassone di un camion.Lo sgombero è avvenuto dalle 10 alle 11.30. Sono stati noi residenti ad indicare l’orario giusto per intervenire perché conosconoo bene le abitudini degli occupanti abusivi, che la mattina lasciano il posto intorno alle 7,30 per cercare viveri e qualche spicciolo. Il blocco delle palazzine dove dormono i senzatetto dà sul parcheggio della stazione ed è disabitato.