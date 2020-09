Forza la porta finestra del ristorante e ruba i soldi della cassa, ripreso dalle telecamere: guarda se lo riconosci /Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA Ladro senza scrupoli si intrufola in pieno giorno all’interno del ristorante “MedEaterraneo” e ruba dal registratore di cassa un po’ di denaro.Poi scappa incalzato dal suono dell’allarme che aveva fatto scattare al momento dell’effrazione. E tutto all’ora di pranzo, alle luce del sole.Nel mirino, nel primo pomeriggio dell’altro ieri, è finito il ristorante “MedEaterraneo” di Antonio Finocchi, che si trova all’inizio del lungomare Sud. Erano circa le 14.30 e a quell’ora il locale era chiuso per turno. L’azione fulminea e, per così dire, “sfacciata” del malvivente è stata immortalata dalle telecamere di videosorveglianza esterne ed interne del ristorante.Dai video, consegnati dal proprietario ai carabinieri, si vede un giovane uomo che comincia a forzare una delle porte-finestre che si trovano dalla parte del lungomare Piermanni, vicino alla porta di ingresso. Entra e, a quel punto, scatta l’allarme. Ha avuto tempo soltanto di aprire il registratore di cassa e, da lì, arraffare quanto prima possibile un po’ di spiccioli, lasciati come fondo cassa. Poi se ne è andato, senza avere il tempo di toccare altro. Senza paura, pur consapevole che all’ora di pranzo c’è comunque movimento sul lungomare Piermanni, il malvivente si è messo all’opera, ma si è dovuto accontentare di un misero bottino.Sul posto sono arrivati il proprietario e anche i carabinieri, per un sopralluogo. Il giorno dopo Antonio Finocchi aveva in programma di recarsi alla caserma di via Carnia per sporgere denuncia di quanto accaduto. Non è la prima volta che il ristorante del lungomare finisce nel mirino di qualche malintenzionato. Ma questa volta il ladro di turno ha davvero sfidato la sorte. Il rischio di essere preso con le mani nel sacco era altissimo. Ma evidentemente non immaginava che il suo blitz era stato immortalato dalle telecamere.