Sventata una maxi rissa tra minorenni, si erano dati appuntamento sui social

CIVITANOVA - Maxi rissa organizzata tramite social network, decine e decine di ragazzini coinvolti. Si erano dati appuntamento alla stazione ferroviaria per darsele di santa ragione, ma i carabinieri hanno intercettato il luogo e l’ora e ieri pomeriggio hanno sventato il folle piano. Si stavano per affrontare due bande di minorenni di Civitanova e Porto San Giorgio. Il regolamento di conti per delle ragazze.