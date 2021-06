Movida, alta tensione sul lungomare: scoppia la rissa tra 2 gruppi di giovani. Uno dei contendenti finisce in ospedale

CIVITANOVA - Due comitive di giovani se le danno di santa ragione sul lungomare, dove stavano trascorrendo una serata. Un giovane, residente fuori regione, finisce all’ospedale con un sospetto trauma cranico e con diverse ferite al volto e alla testa.

È successo nella notte tra sabato e domenica, una notte che doveva essere di svago e di divertimento lungo la costa, ma che è stato piuttosto “burrascosa”. Non sono mancati gli interventi e le segnalazioni per qualche situazione che stava diventando decisamente troppo accesa. Una di queste si è registrata sul lungomare Sud, dove stavano passando la serata alcuni giovani residenti fuori zona.

Ad un certo punto, per non si sa quale ragione, i componenti di due comitive di ragazzi hanno cominciato ad infastidirsi l’uno con l’altro e da qualche parola di troppo si è passati alle mani. Sono volate botte e, alla fine, i due gruppetti si sono allontanati. Alcuni ragazzi, che erano insieme, hanno ripreso l’auto e si stavano muovendo per tornare a casa quando, ad un certo punto, all’altezza di via De Amicis, lungo la Ss 16, uno di loro si è sentito male dopo essere stato colpito nel corso della colluttazione avvenuta poco prima. È stato richiesto l’intervento dei soccorsi e sul posto sono arrivate una ambulanza della Croce Verde e l’automedica del 118. Il ragazzo che si era sentito male è stato soccorso, caricato a bordo dell’ambulanza e trasportato all’ospedale di Civitanova Alta. Ha un sospetto trauma cranico e diverse ferite al volto e alla nuca. È quello che ha avuto la peggio. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per chiarire i contorni dell’episodio. Gli amici del giovane uomo che si è sentito male erano tutti piuttosto agitati e non è stato facile chiarire quali siano state le cause dell’episodio di violenza sul lungomare Sud. Le indagini da parte dei militari dell’Arma sono in corso. Come si diceva, è stata una nottata piuttosto movimentata sul lungomare civitanovese, preso d’assalto come ogni fine settimana d’estate e di episodi come questi, più o meno gravi, ne sono stati segnalati diversi. Sul lungomare centro, poco dopo il fischio finale della partita Italia-Austria, terminata con il punteggio di 2-1 in favore degli Azzurri dopo i due tempi supplementari, si è verificato un investimento. Per fortuna, nulla di grave.

