Rifiuti gettati dai finestrini in superstrada, gli svincoli trasformati in mini-discariche. Mobilitazione per pulire

CIVITANOVA - Operazioni di pulizia in superstrada e restyling di alcune aree verdi della città. «In questi giorni, grazie alla collaborazione tra Anas e Cosmari, si è provveduto a pulire i due svincoli della Ss 77 della nostra città – ha reso noto l’assessore al decoro urbano e all’ambiente Giuseppe Cognigni -. Gettare i rifiuti dal finestrino dell’automobile non ha alcun senso. Una mancanza di rispetto nei confronti degli altri utenti della strada».



«Un fazzoletto, un mozzicone di sigaretta, la carta di una caramella, una lattina: in tutti casi, depositare questi rifiuti in un cestino alla prima tappa utile non costa assolutamente nulla - prosegue Cognigni -. Un atto di inciviltà. Un’attenzione minima per la sicurezza. E, infine, un affronto esplicito e del tutto gratuito all’ambiente. Ecco cosa vuol dire gettare i rifiuti dal finestrino dell’auto. Purtroppo, le statistiche ci dicono invece che un italiano su tre non si fa alcun problema a usare la strada come un enorme cestino. Noi crediamo nelle persone di buonsenso e speriamo che nei prossimi anni la situazione migliori», ha concluso l’assessore Cognigni.

Sempre a tema ambientale, nei giorni scorsi sono stati ultimati lavori per il restyling di alcune aree verdi della città, con una attenzione particolare all’arredo urbano e alle panchine. «Il servizio Verde pubblico del Comune ha avviato da alcuni giorni una serie di lavori di sistemazione delle aree verdi urbane – ha spiegato ancora l’assessore Giuseppe Cognigni -: in particolare, proprio in questi giorni, ha preso il via una serie di interventi di sostituzione e riparazione di circa 30 panchine. Un’operazione che nel giro di poco tempo darà un nuovo volto ad alcuni dei nostri giardini. Il lavoro dei tecnici si concentrerà sulle situazioni più problematiche: dalla semplice sostituzione di assi danneggiate, nel modello più diffuso a tre assi, fino alla modifica del modello di panchina, ove sarà necessario».

«I piccoli interventi diffusi come questo - conclude l’assessore - contribuiscono a far percepire l’attenzione costante della città per il suo territorio e per il suo verde. Ringrazio fin da ora i tecnici dell’Area Verde per l’impegno profuso, pur tra mille difficoltà».

