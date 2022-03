Nel mirino i furbetti dei rifiuti: dall’inizio dell’anno 60 sanzioni. Controlli sulla raccolta differenziata

CIVITANOVA - Sacchetti della raccolta differenziata abbandonati e lasciati in mezzo alla strada nei giorni sbagliati, sono circa sessanta le sanzioni da inizio anno. In tutto il 2021 erano state 237. Un grande lavoro da parte della polizia locale per individuare e punire chi non rispetta le regole.

È il centro il quartiere più “indisciplinato”, mentre hanno fatto meglio le zone periferiche come Quattro Marine e Santa Maria Apparente, con i residenti più attenti a lasciare fuori i sacchetti nel giorno giusto e con le esatte modalità. I numeri sono stati resi noti dall’assessore al decoro urbano e all’ambiente Giuseppe Cognigni.

«Una volta a settimana interveniamo in collaborazione con i dipendenti del Cosmari, sulla base delle segnalazioni che arrivano a me, ai miei uffici o alla polizia locale, con un controllo sistematico della differenziata – ha spiegato Cognigni -. C’è chi, in diverse zone, abbandona i sacchetti nei giorni sbagliati, ad esempio il giallo di mercoledì. Lo fanno i privati, ma lo fanno anche i titolari di esercizi pubblici. Una parte di queste persone, una volta individuata e sanzionate, decide addirittura di fare ricorso, inventando molteplici scuse. Ci sono sacchetti della spesa, quelli dei discount, riempiti di rifiuti e lasciati nelle piccole aree ecologiche. Anche se devo dire che la situazione è migliorata rispetto a prima, da inizio anno sono state circa sessanta le sanzione fatte dalla polizia locale – ha continuato l’assessore Cognigni -. Sono tante, considerato che il controllo avviene una volta alla settimana. La sanzione ammonta a 50 euro. Questa settimana sono state quattro le sanzioni, due a privati e due ad esercizi pubblici. La zona del centro è quella dove non viene fatta una buona differenziata. Nelle prossime settimane, anche in vista della stagione primaverile ed estiva che porta a Civitanova molta più gente e molto più movimento, intensificheremo i controlli. Tante delle persone che vengono a Civitanova, dove hanno magari una seconda casa, non conoscono le regole della differenziata. Giovedì scorso ho avuto un incontro con il direttore del Cosmari per programmare una strategia in grado di migliorare la situazione della raccolta differenziata. Intanto, ci tengo a complimentarmi con gli agenti della polizia locale per il lavoro che svolgono in questo senso», ha concluso l’assessore al decoro urbano e all’ambiente.

