CIVITANOVA - Scompare nel nulla, scattano le ricerche di un uomo di 67 anni. Le ricerche sono cominciate nella notte, in via Doria. Dell'uomo, residente nel Fermano, non si hanno più notizie da una ventina di giorni. Il telefono, agganciato nel quartiere di San Gabriele, risulta acceso ma non risponde nessuno.

Ultimo aggiornamento: 10:36

