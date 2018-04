Tentano l'assalto alla casa di un venditore di gioielli ma il proprietario li incastra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Tentano il furto nella casa di un rappresentante di gioielli, ma la vittima li scopre e li mette in fuga. Denunciati in due, un giovane civitanovese e un ragazzo dell’Est Europa. L’episodio è avvenuto nella prima mattinata di sabato.Di buon’ora i due ladri hanno raggiunto una abitazione in via Fratelli Bandiera, nel quartiere Risorgimento. Erano convinti che nell’abitazione non ci fosse nessuno e così hanno cominciato a scassinare la serratura della porta di ingresso della casa; all’interno, però, c’era il proprietario che appena ha sentito quegli strani rumori alla porta ha cominciato a fare rumore per far capire che la casa non era vuota. A quel punto i due sono scappati a bordo di una Fiat 500. Ma nel frattempo la vittima aveva già allertato la polizia, che attraverso il sistema di videosorveglianza è riuscita a risalire alla targa della macchina e ad individuare i due. Entrambi, sono stati denunciati per tentato furto.