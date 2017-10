Tenta la rapina con il coltello Il benzinaio però reagisce lo mette in fuga e si ferisce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Tentata rapina ai danni del gestore di un distributore Ip, il benzinaio mette in fuga il malvivente ma rimane ferito ad una mano. L'episodio è accaduto nella tarda mattinata di oggi, poco dopo le 11, a Civitanova nel distributore Ip lungo via Dante Alighieri nel quartiere di San Marone. Stando alle prime ricostruzioni, un uomo armato di coltello è entrato nella garitta dove si trovava il gestore del distributore e ha urlato di farsi consegnare i soldi. Ma il benzinaio non si è perso d'animo e ha reagito allontanando il bandito. Un brevissimo corpo a corpo durante il quale l'uomo si è ferito con il coltello che il rapinatore teneva in mano: una ferita lieve medicata al pronto soccorso dell'ospedale. Sul posto la Croce Verde e i carabinieri.