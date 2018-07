Malore dopo la discoteca Ragazzo di 17 anni trovato privo di sensi in spiaggia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Diciassettenne soccorso in spiaggia a Civitanova Marche, sono in corso le indagini per chiarire se abbia assunto droga o alcol. È successo questa notte, dopo che il ragazzo aveva trascorso una serata in una discoteca sul lungomare Piermanni. Il ragazzo è stato soccorso dal personale medico e sanitario della Croce Verde e del 118. Indagano i carabinieri della Compagnia di Civitanova, al lavoro per ricostruire l'accaduto e in particolare per accertare le cause del malore. Sotto choc i familiari del minorenne, allertati dai soccorritori e intervenuti subito sul posto.