Ragazzino di 13 anni in bici investito da un 'auto mentre attraversa sul lungomare

CIVITANOVA - Un ragazzino di tredici anni investito da un’auto mentre va in bici sul lungomare Sud. L’incidente è avvenuto l’altro ieri intorno alle 22.45. Secondo le prime ricostruzioni, il tredicenne in sella alla sua mountain bike stava attraversando la strada, quando è stato urtato da un’auto Ford Focus, al volante della quale c'era un uomo di 55 anni, residente a Potenza Picena.Il ragazzino ha battuto contro la fiancata della vettura ed è finito a terra. Subito è stato allertato il 118. Il tredicenne, che è residente a Civitanova, è stato soccorso e medicato sul posto. Quindi è stato caricato a bordo del mezzo dell’emergenza sanitaria e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova. Le sue condizioni, comunque, per fortuna non sarebbero particolarmente preoccupanti.Sul posto anche i carabinieri a di Civitanova, chiamati a rilevare l’incidente e a chiarirne le dinamiche. I militari hanno acquisito anche la testimonianza dell'uomo alla guida dell'auto.