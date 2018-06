Ragazzina di 13 anni scappa dalla comunità, ritrovata dopo 3 giorni grazie ai social

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Scappa dalla comunità per minori di Civitanova cui era stata temporaneamente affidata, viene ritrovata dalla Polizia ad Ancona dopo tre giorni e due notti trascorsi in strada. A tradire la ragazzina di 13 anni, sono stati i social network. Una sua foto postata su Instagram ha permesso agli agenti di rintracciarla.La fuga dalla comunità di Civitanova, come detto, risale a qualche giorno fa. Si tratta di una struttura educativa e socio-riabilitativa gestita dalla Pars Pio Carosi.La segnalazione della sua sparizione è stata immediata come immediate sono state le ricerche. Ad operare è stata la sezione anticrimine del Commissariato di Civitanova. Gli agenti guidati da qualche giorno dal commissario capo Lorenzo Sabatucci, hanno setacciato anche vari profili nei social. Alla fine, la ragazzina ha postato foto proprio sul suo profilo Instagram che la ritraevano in compagnia di alcuni ragazzi. Da profilo a profilo, quindi, gli agenti sono riusciti a risalire ai nomi degli amici che erano in sua compagnia e alla località in cui la foto è stata scattata.La ragazza, in buone condizioni, è stata riaffidata alla comunità.