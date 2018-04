Passeggia in centro, giovane rapinata all'alba e ferita da due malviventi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - In due si avvicinano con l’auto a una ragazza e uno di loro, con violenza, le strappa la borsa. La rapina è avvenuta ieri mattina, intorno alle 6, in centro a Civitanova. Uno choc per la vittima, che ha riportato ferite e contusioni (dieci giorni di prognosi). La ragazza, di origini straniere, stava passeggiando. Tra via Mazzini e corso Vittorio Veneto ha visto arrivare un’auto con due giovani a bordo. È stata un’azione fulminea. Uno dei banditi ha portato via la sua borsa con la forza, ferendola. Poi la coppia si è data alla fuga, ma nonostante lo spavento, la ragazza è riuscita ad annotare il modello e il numero di targa della vettura. Uno dei malviventi è stato preso dalla polizia, è caccia al complice.