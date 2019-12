Entra al pronto soccorso con un coltello proibito, bloccato dai carabinieri e denunciato

LEGGI ANCHE:

CIVITANOVA - Entra aldi Civitanova in uno stato di evidente agitazione e con un coltello: bloccato e denunciato. I militari del Nucleo operativo e radiomobile disono intervenuti al Pronto Soccorso dell’ospedale civitanovese dove il comportamento di un 56enne residente in provincia di Macerata aveva attirato l’attenzione dei medici e infermieri.Infatti, appena arrivati in ospedale ed aver identificato il soggetto, i milityari hanno constatato il suo stato di immotivata agitazione; per questo lo hanno perquisito. I controlli hanno evidenziato che l'uomo era in possesso di un coltello a serramanico di genere proibito, portato illegalmente in luogo pubblico. Immediato è scattato il sequestro del coltello; per l'uomo, invece, la denuncia per il porto abusivo di arma bianca.