Messa in sicurezza del porto di Civitanova, il governatore Acquaroli conferma l’impegno

CIVITANOVA - Il governatore Francesco Acquaroli in visita al porto di Civitanova, confermato l’impegno per una serie di opere per la messa in sicurezza dell’area portuale: previsti il prolungamento del molo foraneo e altri interventi, come il dragaggio.

Il presidente è stato accolto dal comandante del porto, il tenente di vascello Ylenia Ritucci e dal contrammiraglio Enrico Moretti della Direzione Marittima delle Marche. Dopo una visita presso la sede dell’Ufficio circondariale marittimo, Acquaroli ha girato per l’area portuale fino a raggiungere il molo Sud, dove è salito a bordo di una delle motovedette della Guardia costiera. Nel corso della visita si è discusso di una serie di interventi da effettuare con l’impegno della Regione per la messa in sicurezza del porto. Si è parlato di uno stanziamento di dieci milioni di euro per il prolungamento del molo foraneo verso Nord Est, per tenere a freno le correnti che tirano vento da quella direzione, ed altre opere. I fondi rientrano nell’ambito di un progetto europeo circa la sicurezza e la riqualificazione dei porti. Per stringere i tempi, è in programma una riunione questa settimana, alla presenza dell’architetto Nardo Goffi e dei rappresentanti del mondo della pesce e del diporto. Previsti alla fine dell’estate ulteriori lavori per il dragaggio e altre opere più veloci.

