Civitanova, agenti uccisi a Trieste, bimba porta un disegno in caserma: «Siete angeli»

CIVITANOVA - Dopo la tragedia di Trieste (in cui due poliziotti sono stati uccisi) sorprendentemente si è presentata al distaccamento della polizia stradale di Civitanova una bambina di soli 5 anni – Paola - che, accompagnata dai familiari, ha consegnato con grande emozione due fogli con disegni e scritte da lei stessa realizzati, con i quali ringrazia di cuore la polizia per il suo operato, «perché aiuta tutti» e paragona i poliziotti a degli angeli che proteggeranno i bambini per sempre.

Trieste, sparatoria Questura: due poliziotti uccisi da un domicano lì per controlli. Fermato anche il fratello

Poliziotti uccisi in questura. «Posso andare in bagno?» Poi il domenicano prende le pistole e spara agli agenti

Agenti uccisi, chef Rubio: «Poliziotti impreparati». Salvini: «A volte è meglio tacere e sembrare stupidi...»

La deliziosa piccola si fa portavoce anche degli suoi compagnetti della scuola materna di Porto Potenza Picena. Il questore di Macerata Antonio Pignataro e il comandante della polizia stradale di Macerata, Tommaso Vecchio, hanno accolto con entusiasmo ed emozione l’iniziativa. «Di fronte alle difficoltà che tutti i poliziotti affrontano quotidianamente - hanno osservato -, è bello vedere come ci sia qualcuno che partecipa e condivide con gioia il lavoro che viene svolto tutti i giorni con impegno e sacrificio, anche a costo della propria vita. In questo caso, proprio dalla purezza d’animo di una bambina di così tenera età, non si può che attingere energia e forza per superare il difficile momento, trovando un motivo in più per fare sempre meglio e per stare ancora più vicini alla gente. Grazie piccola, grazie bambini».

Agenti uccisi, chef Rubio: «Poliziotti impreparati». Salvini: «A volte è meglio tacere e sembrare stupidi...»

Ultimo aggiornamento: 15:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA