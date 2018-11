Otto ubriachi al volante Una donna risultata positiva alla cocaina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Otto patenti ritirate, una giovane donna guidava sotto effetto di cocaina. Sono stati intensi anche questo fine settimana appena trascorso i servizi di controllo delle strade lungo la fascia costiera. Nella notte tra ieri e sabato gli agenti della Polstrada di Macerata, il personale della questura e dell’Ufficio Sanitario provinciale della questura hanno svolto un servizio mirato proprio per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica e quello sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: un problema, questo, che riguarda soprattutto i giovani. Nel mirino, come di consueto, le arterie di collegamento maggiormente trafficate, anche di notte. Durante l’operazione sono stati fermati e controllati 88 veicoli e 96 persone. Otto, come detto, la patenti ritirate dalla polizia, con 4 sanzioni amministrative (tre donne ed un uomo). Due donne e due uomini sono stati denunciati. Inoltre, sono si sono presi una sanzione amministrativa due guidatori neopatentati (un uomo e una donna). Le persone incappate nei controlli e finite nei guai hanno tutti un’età compresa nella fascia tra i 19 e i 32 anni.