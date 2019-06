Un pitbull aggredisce cagnolino e padrona Paura in via Piave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Pitbull azzanna un bastardino a passeggio con la padrona, poi morde anche la signora che finisce al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta. Interviene anche la polizia. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in via Piave, a due passi da corso Garibaldi, poco dopo le 19. Una signora si trovava a passeggio con il suo cagnolino, un meticcio, quando ad un certo punto si è incrociata con un pitbull, portato al guinzaglio dal suo padrone, un ragazzo. Per non si sa quale ragione il pitbull ha attaccato il cagnolino di piccola taglia. E la padrona, intervenuta per difendere il suo amico a quattro zampe, si è presa un morso. È stata lei a chiamare i soccorsi e sul posto sono intervenuti anche gli agenti del commissariato di polizia per riportare la calma. La donna è stata medicata e caricata a bordo dell’ambulanza, quindi è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta per medicare la ferita riportata. Ancora non si conoscono i giorni di prognosi, ma le condizioni di salute della signora non sarebbero comunque particolarmente gravi. Gli agenti della Volante hanno provveduto ad identificare il padrone del pitbull e ad allertare il personale veterinario dell’Asur. La donna è intenzionata a sporgere denuncia.