Nuovo look alla pista ciclabile. Cambia il tragitto, più spazio verde e posti per auto e bici

CIVITANOVA - Primo taglio del nastro a Civitanova per un’opera pubblica post Covid, ma anche un’uscita che i candidati alle elezioni regionali non potevano farsi sfuggire. Così per il nuovo tratto di pista ciclabile del lungomare nord, amministratori e consiglieri sono apparsi in una duplice veste.

Si tratta non di un nuovo tratto ma della riqualificazione di quello esistente, con deviazione del percorso sulla spiaggia, contorno di verde e palme, nuova illuminazione e ricavi di posti macchina (25 più quelli per i diversamente abili) e stalli per cicli e motocicli. Costo, 300mila euro di cui 210mila elargiti dalla Regione nell’ambito del completamento della ciclovia Adriatica. Di questo progetto ha parlato Ceriscioli. «La ciclovia Adriatica prevede 800 km da Venezia al Gargano – ha detto – per quanto riguarda Civitanova, si tratta di lavori di ricucitura con i tratti esistenti a Porto Potenza e Porto Sant’Elpidio».

Il sindaco si è detto orgoglioso dell’opera. «Sarebbe stata inaugurata ad inizio estate non ci fosse stato il Covid – ha detto Ciarapica– sulle ciclabili abbiamo investito molto tanto che in città vanta 12 chilometri di percorsi». Carassai ha sottolineato come lo spazio «è un interscambio bici auto, visto che c’è un parcheggio, permette di avere rastrelliere per le bici e rappresenta un luogo di aggregazione con un muretto che è anche seduta».

Complessivamente 200 metri muretto rivestito di pietra calcarea bianca di fianco al percorso ciclabile e a 610 mq di nuova passeggiata in travertino giallo dell’Iran. Sei gli accessi sulla spiaggia libera e quattro le aiuole a verde con 8 palme. Eleganti i corpi illuminanti che vanno completati (mancano quelli lato strada). Il secondo stralcio dei lavori, già finanziati, prevede la prosecuzione della ciclabile fino all’ex liceo con ponte sul Caronte. Si attendono altri finanziamenti per arrivare fino a Porto Potenza. © RIPRODUZIONE RISERVATA