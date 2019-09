Il questore Pignataro fa chiudere lo Shada Licenza sospesa 5 giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Il questore fa chiudere lo Shada, licenza sospesa per cinque giorni. La decisione è stata presa dal questore Antonio Pignataro in seguito ad alcuni episodi che sono avvenuti nel corso di questa estate: in particolare, una lite che ha visto coinvolti anche dipendenti del locale. Inoltre, nel corso di uno specifico servizio di contrasto al traffico degli stupefacenti, erano stati sanzionati tre clienti del locale ed era stata rinvenuta e sequestrata, a carico di ignoti, sostanza stupefacente.