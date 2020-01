«Palpeggia l’addetta alle pulizie nel bagno del centro commerciale», militare a processo

CIVITANOVA - Quel giorno stava lavorando quando un giovane l’aveva avvicinata con una scusa, poi aggredita e palpeggiata. Quando era riuscita a liberarsi era scappata via chiedendo aiuto agli uomini della sicurezza.

Ha raccontato quei momenti terribili ieri mattina in tribunale la giovane che nel 2017 lavorava come addetta alle pulizie in un centro commerciale. Lo ha fatto nel processo a carico del suo aggressore, un militare dell’esercito di 30 anni che risiede nel nord Italia accusato di violenza sessuale e lesioni. La donna ha confermato tutte le accuse.

L’udienza è stata rinviata al 17 febbraio per sentire due testi e per l’eventuale esame dell’imputato. La donna è parte civile con l’avvocato Pietro Siciliano. © RIPRODUZIONE RISERVATA