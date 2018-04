Guida senza la patente, un giovane pakistano denunciato alla procura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Controlli notturni da parte dei carabinieri della Compagnia di Civitanova, fermato e denunciato un trentaduenne. Si tratta di un uomo pakistano che l’altra notte è stato bloccato in centro dai militari dell’Arma guidati dal maggiore Enzo Marinelli. Il trentaduenne era alla guida della sua automobile, ma era senza patente perché gli era stata ritirata. Per questa ragione è stato denunciato dai carabinieri. I militari dell’Arma erano impegnati in un servizio di controllo del territorio per combattere il fenomeno dei furti e dello spaccio di sostanze stupefacenti. La posizione del pakistano è ora al vaglio della Procura di Macerata.