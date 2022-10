CIVITANOVA - È stata l’assessore all’istruzione Barbara Capponi a tagliare il nastro di un evento che fa il suo esordio a Civitanova: “Illumina il tuo futuro”. Si tratta di una giornata dedicata all’orientamento scolastico per la scelta degli istituti di istruzione superiore. Si è svolta nell’area del Varco sul Mare. A rappresentare l’amministrazione comunale anche l’assessore alle attività produttive Francesco Caldaroni mentre in rappresentanza della Regione c’era il consigliere Pierpaolo Borroni.

APPROFONDIMENTI VISTE DA LONTANO - LE MARCHE DEL CUORE Il bassista Saturnino, storico braccio destro di Jovanotti: «Che bello tornare ad Ascoli anche per mia madre e le sue olive di pesce»



«Abbiamo inaugurato la manifestazione questa mattina – le parole dell’assessore Capponi – e siamo qui per illuminare insieme il vostro futuro. Scuole superiori del territorio, orientamento, cluster della Regione Marche in contatto con aziende e università, associazioni militari, forze armate e dell’ordine, esibizioni, modellini, dimostrazioni, simulatori di volo, protezione civile e volontariato saranno qui fino alle 19 di questa sera». E rendere ancora più gradevole una passeggiata tra gli stand del varco, una calda e soleggiata domenica di ottobre. L’Open space sulla formazione ha occupato l’intero quadrilatero del Varco sul Mare. Presenti una ventina di postazioni: Carabinieri, Guardia di Finanza, Nucleo cinofilo, Polizia, Esercito, Aeronautica, Associazione Nazionale Carabinieri, Finanzieri, Bersaglieri, Marineria e Protezione civile. Erano invece undici gli istituti superiori che hanno offerto informazioni sul proprio ventaglio formativo, di Civitanova ma anche di centri limitrofi: Liceo Scienze Umane “Stella Maris”, Istituti Leonardo, Istituto Istruzione Superiore “V. Bonifazi”, Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “Corridoni”, Istituto Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci”, Istituto Tecnico “Corridoni”, Istituto Istruzione superiore Francesco Filelfo di Tolentino, Liceo Coreutico danza e canto, Istituto d’istruzione superiore Giuseppe Garibaldi di Macerata, Iis Istituto Carlo Urbani di Porto Sant’Elpidio, indirizzo Alberghiero, Itis di Fermo “Montani”, Liceo Artistico Statale “Umberto Preziotti – Osvaldo Licini”, Cluster Exploore Aerospazio Marche. Presenti anche i responsabili settore formazione della cooperativa sociale Il Faro, Roberta Perini e Irene Ortolani. Il Faro, insieme alla 4D Engineering, sono stati i partner dell’amministrazione comunale nell’organizzazione dell’evento attraverso il quale è stata data la possibilità di una scelta ponderata del proprio percorso scolastico e del successivo inserimento nel mondo del lavoro. Per la prima volta, illustrate anche le modalità di accesso alla carriera militare e nelle forze dell’ordine. Coinvolto anche il mondo dell’associazionismo. Un momento cruciale di crescita e valutazione per i ragazzi e per le loro famiglie.