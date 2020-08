Vanno nello scantinato e trovano un ordigno bellico, evacuata un'abitazione sul lungomare

CIVITANOVA - Spunta un ordigno bellico dallo scantinato di una casa, arrivano gli artificieri. Nel pomeriggio di ieri gli agenti del commissariato di polizia, guidati dal Lorenzo Sabatucci, sono stati allertati dai residenti di una abitazione sul lungomare Nord, a due passi dalla rotatoria di fronte allo stabilimento balneare Batik.

ello scantinato, infatti, hanno trovato un ordigno bellico di piccole dimensioni, molto vecchio, non ancora catalogato, la cui “età” non è ancora stata stabilita. È stato richiesto l’intervento degli artificieri per portare via il residuato bellico. La polizia è rimasta sul posto per piantonare l’abitazione che, in via precauzionale, è stata fatta evacuare, anche se non ci sono state situazioni di pericolo. © RIPRODUZIONE RISERVATA