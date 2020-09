Cade da una scala, il medico per soccorrerlo si cala dall'eliambulanza con il verricello

CIVITANOVA - Cade da una scala, soccorso un operaio di 47 anni. Un medico dall'eliambulanza si è calato in spiaggia con il verricello per portare soccorso all'infortunato. È successo in mattinata, l'operaio stava lavorando al verde di una abitazione sul lungomare Nord. Ora si trova ricoverato all'ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Non sembra in pericolo di vita.

