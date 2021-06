CIVITANOVA - Un uomo di 57 anni è stato trovato morto in casa in via Castelfidardo a Civitanova. A fare la scoperta choc, intorno alle 12, è stata la madre. L'uomo, stando a quanto emerso, si sarebbe impiccato. Sul posto i carabinieri della locale Compagnia e i sanitari del 118. Gli accertamenti sono ancora in corso.

Ultimo aggiornamento: 15:51

