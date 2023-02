CIVITANOVA - Si sente male mentre passeggia sul lungomare, muore sotto gli occhi dei passanti. Inutili i soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La vittima Fernando Ballatori, aveva 61 anni ed era residente a Sant’Elpidio a Mare. Era titolare di un calzaturificio. La tragedia è avvenuta ieri mattina, poco dopo le ore 10.30, sul lungomare Sud di Civitanova, a quell’ora particolarmente affollato tra chi corre e chi passeggia. L’uomo, che era solo, stava camminando quando all’altezza dei giardini dietro alla biblioteca comunale si è accasciato a terra.



Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, mentre qualcuno ha anche provato a rianimare l’uomo con il massaggio cardiaco in attesa che arrivassero i soccorritori. Sul posto a sirene spiegate sono intervenute una ambulanza della Croce Verde e l’automedica del 118. Il personale medico, a lungo, ha cercato di rianimare il sessantunenne sul posto ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.



È stato fatale il malore che lo ha colto improvvisamente, sotto gli occhi allarmati dei passanti che in quel momento affollavano il lungomare Sud. Sul posto, per gli accertamenti di rito, è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Civitanova.