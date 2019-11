Civitanova, vuole i soldi per la droga picchia la madre e minaccia gli agenti con una siringa

LEGGI ANCHE:

CIVITANOVA - Vuole i soldi per lae aggredisce e prende a spintoni l'anziana madre. Poi si scaglia contro la polizia con unache teneva nascosta sotto il giubbetto. Arrestata una donna di 42 anni, già nota alle forze dell'ordine. L'episodio è avvenuto questa mattina, intorno alle 4, in una abitazione a Fontespina. A dare l'allarme sono stati i vicini, preoccupati per le urla che provenivano dalla casa. Sul posto gli agenti del commissariato di polizia. Ora la donna si trova in stato di arresto al pronto soccorso dell'ospedale di Civitanova Alta.