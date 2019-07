Minaccia di impiccarsi per amore sotto casa della ex, lei chiama i carabinieri e lui scappa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Minaccia di uccidersi per amore sotto la finestra della ex; lei, vista la risolutezza di lui, chiama i carabinieri. L’episodio è avvenuto l’altra notte verso le 2: il giovane, non rassegnato alla fine della storia di amore, si è messo la cintura al collo e l’ha fissata al cancello dell’abitazione della ragazza minacciando di impiccarsi.Lei, allora, ha subito chiesto l’intervento dei carabinieri: una pattuglia è arrivata di lì a poco e quando il ragazzo ha visto i militari, invece che mettere in atto quanto minacciato, ha preferito darsela a gambe.