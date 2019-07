Task force in azione maxi sequestro di merce a 2 ambulanti in spiaggia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Proseguono i controlli interforze per combattere il commercio abusivo in spiaggia. In azione commissariato, Capitaneria di porto e polizia locale, che hanno messo a segno due sequestri sul lungomare nord, a carico di un senegalese e di un pakistano. In tutto le forze dell’ordine hanno sequestrato 600 pezzi tra vestiario, scarpe e accessori. Per i due venditori è scattata anche una sanzione di oltre mille euro.