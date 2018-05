Inciampa e cade per strada Donna chiede al Comune risarcimento di 20mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA Inciampa mentre cammina su un marciapiede, cade e chiede un maxirisarcimento di oltre 20mila euro. Costretto a costituirsi in giudizio il Comune di Civitanova di fronte alla richiesta di una cittadina. Il fatto risale al 24 marzo del 2017.La donna stava camminando in via Cecchetti quando, all’altezza del civico 31, è caduta. Un sinistro causato, secondo quanto contenuto nella richiesta di risarcimento, «da una buca formatasi a causa della mancanza di due mattonelle». Per questo l’avvocato della civitanovese, Maurizio Vallasciani, ha citato in giudizio il Comune. Il tribunale di Macerata ha fissato l’udienza di comparizione per il prossimo 6 giugno. La richiesta di risarcimento danni è pervenuta in Comune nell’aprile del 2017. L'amministrazione comunale, che è coperta da assicurazione, non ha però ritenuto di aderire alla domanda di procedura di mediazione promossa dalla donna infortunata. Così lo scorso febbraio in Comune è arrivato l’atto di citazione.