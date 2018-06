Mezzo chilo di marijuana nascosto in uno zaino Un 21enne finisce in manette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Mezzo chilo di marijuana nello zaino, ventunenne nei guai. Denunciati anche un ragazzo e una ragazza che erano con lui. È successo nella serata di ieripresso la Stazione Ferroviaria di Porto Potenza Picena, dove gli agenti hanno proceduto al controllo delle persone presenti all’interno dello scalo ferroviario e di alcuni viaggiatori appena scesi dal treno proveniente dalla Puglia. Sono stati identificati tre giovani i quali, alla vista degli agenti, mostravano subito segni di nervosismo e insofferenza verso gli agenti. Uno di questi infatti, 21 anni, residente in provincia di Ancona, è stato trovato in possesso di mezzo chilo di marijuana che aveva nascosto dentro allo zaino oltre ad un altro involucro contenente alcuni grammi, rinvenuto all’interno degli slip: è stato immediatamente tratto in arresto e dopo gli atti di rito ristretto presso il carcere di Montacuto. Un ragazzo di 24 anni di origini pugliesi e una ragazza di 20 anni residente in provincia, che erano con lui, sono stati entrambi denunciati per lo stesso reato commesso in concorso con l’arrestato. I giovani provenivano dalla Puglia dove con ogni probabilità avevano acquistato la sostanza stupefacente, sicuramente destinata a rifornire il mercato locale.