CIVITANOVA - Oggi alle 10, nella chiesa di Cristo Re, l’ultimo saluto a Sergio Torresi, personaggio molto noto in città. Aveva 70 anni, la maggior parte dei quali passati dietro al bancone del bar pasticceria La Romana. Un locale, quello di corso Umberto I, che ha segnato la storia della città. Sergio lo ha gestito insieme ai fratelli Giovanni (che è stato il fondatore insieme alla moglie Giuseppina), Massimo, Fabio, Anna e Franco. È morto dopo una lunga malattia il primo giorno del 2023.

La Romana è nata nel 1969 quando Giovanni Torresi è tornato in città dopo un periodo di studi e apprendistato a Roma dove non solo ha imparato l’arte del pasticcere ma ha anche conosciuto quella che diventerà sua moglie.

Negli anni ’80, proprio grazie ai fratelli, non è più solo una rinomata pasticceria ma diventa un frequentatissimo locale al passo con i tempi, il simbolo della Civitanova che cresce. Tanti i volti di personaggi famosi che si sostano per l’aperitivo. La Romana dei Torresi chiude nel 2019, dopo mezzo secolo di attività, in concomitanza con la morte di Fabio, il primo dei fratelli venuto a mancare. Ma il locale continua con una nuova gestione. Nel marzo del 2021, viene a mancare anche il fondatore Giovanni. Il 1 gennaio è toccato a Sergio. È stato uno dei protagonisti della vita pubblica di Civitanova.

Una voce autorevole tra i commercianti e gli operatori turistici del centro cittadino. Non solo era riuscito a far evolvere l’attività, facendo diventare La Romana uno dei locali più conosciuti della Provincia, ma si è anche speso per portare proposte affinché tutta Civitanova potesse crescere. Tante le proposte presentate alle varie amministrazioni comunali che si sono succedute. Una delle sue battaglie vinte, quella di rendere il centro un vero salotto, dando la possibilità ai locali di mettere sedie e tavoli all’aperto durante tutto l’anno, non solo d’estate. Idea dei dehors permanenti come nelle più rinomate località turistiche.