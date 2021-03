Con "Hanima" una nuova unità cinofila per contrastare lo spaccio

CIVITANOVA - Si rafforza il dispositivo di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti in provincia di Macerata. Assegnata una seconda unità cinofila antidroga alla Compagnia della Guardia di finanza di Civitanova Marche. Infatti, da qualche giorno un finanziere cinofilo e il suo cane, che insieme formano la nuova unità cinofila antidroga, sono stati assegnati al Reparto del Corpo per rafforzare il dispositivo di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nel territorio provinciale.

“Hanima” - questo è il nome di uno splendido esemplare di pastore tedesco di colore nero, che non ha ancora compiuto tre anni - al termine del corso di formazione nella Scuola di addestramento cinofilo della Guardia di finanza di Castiglione del Lago, prima di approdare a Civitanova Marche ha prestato servizio, per alcuni mesi, insieme al suo conduttore, al Gruppo di Trapani dove ha già avuto modo di dimostrare, in più di una occasione, di avere un fiuto infallibile. La nuova unità ha impiegato pochissimo tempo ad inserirsi pienamente nel contesto operativo locale, contribuendo da subito - insieme al “suo collega” “Edir” (l’altro pastore tedesco che compone l’unità cinofila già in forza alla Compagnia) - a fornire un contributo spesso determinante per il rinvenimento di sostanze stupefacenti nel corso di specifiche attività di servizio sul territorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA