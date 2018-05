«Spegni quella sigaretta» lui lo prende a pugni, aggressione choc sul bus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Lite per una sigaretta, diciottenne preso a pugni da un suo coetaneo. Racconto choc di un giovane studente di Civitanova, picchiato da un giovane fumatore che non ha preso bene l’invito a spegnere la sigaretta. L’episodio è avvenuto nella prima mattinata di ieri in un autobus della linea Atac, nel percorso tra casa e scuola. Il mezzo era fermo per far salire alcuni studenti. A bordo, secondo il racconto della vittima, c’era anche un ragazzo che nell’attesa si è acceso una sigaretta. Il giovane, infastidito dal fumo, ha chiesto al ragazzo di spegnere la sigaretta oppure, almeno, scendere dall’autobus.Una richiesta semplice, che però ha fatto scattare immediatamente il giovane fumatore. Si è irritato, ha risposto bruscamente di no e, nel giro di pochi minuti, è passato alle mani. Una reazione violenta, che ha spiazzato il diciottenne, che frequenta la scuola superiore a Civitanova Alta. Il ragazzo ha insistito affinché il fumatore scendesse subito e questo, per tutta risposta, lo ha spinto, lo ha fatto cadere per terra e gli ha dato un pugno in faccia. Poi è scappato via.I due, infatti, nel frattempo, erano stati fatti scendere dall’autobus dall’autista. L’aggressore si è dileguato, mentre la vittima si è rifugiata in un bar. Poi si è recato al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta per farsi controllare. Qualche livido e lo zigomo gonfio, ma sta bene fortunatamente.