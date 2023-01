CIVITANOVA - Per quasi un mese sarà interrotta la strada che collega Civitanova Porto a Civitanova Alta. Lo dispone un’ordinanza della Provincia di Macerata in relazione a dei lavori sulla strada delle Vergini sotto il viadotto dell’autostrada. Un intervento che interesserà circa 200 metri, la cui competenza, in quel tratto, è proprio della Provincia.

L’apertura del cantiere è fissata per lunedì prossimo, 9 gennaio, alle 10. La strada sarà riaperta entro le 22 di giovedì 2 febbraio. L’intervento consiste nell’abbassamento della strada di 20 centimetri sotto il viadotto autostradale. Questo perché con i precedenti interventi di ampliamento alla terza corsia dell’A14, sono state apposte delle modifiche a quel ponte, chiaramente rinforzato. Ciò ha determinato un abbassamento del ponte. In pratica, sono state messe delle assi che hanno ridotto l’altezza del viadotto sopra la strada provinciale delle Vergini.

E, con le nuove disposizioni, quest’altezza non è più in regola. In pratica, impedirebbe il passaggio di mezzi eccezionali (ad esempio, il trasporto di grandi gru). Allora bisogna fresare l’asfalto sottostante abbassando il livello della strada. «Quando c’è stata comunicata l’esigenza di questo lavoro – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Ermanno Carassai – ci è stata anche proposta l’istituzione di un senso unico alternato sotto il viadotto. Ma ciò avrebbe determinato tempi di realizzazione molto più lunghi, e sarebbe comunque rimasto il disagio per gli automobilisti. Quindi abbiamo chiesto di eseguire i lavori interrompendo la strada e proponendo le deviazioni». Anche l’istallazione della segnaletica è a carico della ditta realizzatrice.



Chi proviene da Civitanova Alta, sarà deviato in via Costa Martina (incrocio della piscina) e, da qui, sulla provinciale 485 (via Alighieri) da dove si può raggiungere il centro e la superstrada. Chi proviene da Civitanova (via D’Annunzio), sarà deviato verso villa Eugenia e, da qui, ancora su Costa Martina. La strada delle Vergini, che collega il centro, la statale 16 e San Marone, è la via più diretta, antica e veloce per arrivare a Civitanova Alta. Ma subito dopo il viadotto c’è anche l’ospedale. Dunque qualche disagio ci sarà, anche se ci sono vie alternative (Costa Martina e via Civitanova). Sacrifici però necessari, come quelli patiti durante la realizzazione della rotatoria provvisoria all’uscita della superstrada o quelli, ben più pesanti, durante i lavori di asfaltatura sulla stessa superstrada.