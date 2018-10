Lavoratori in nero da un fruttivendolo Multa di 9mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Blitz dei carabinieri in un negozio di frutta e verdura in pieno centro, due dipendenti sorpresi a lavorare in nero e, di conseguenza, maxi multa al proprietario dell’attività commerciale. Nella mattinata di ieri i carabinieri della Compagnia di Civitanova, guidati dal maggiore Enzo Marinelli, e i colleghi carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro di Macerata hanno effettuato un controllo approfondito all’interno di un negozio che vende frutta e verdura nel cuore della città. L’operazione è avvenuta nella giornata di ieri, quando nel locale c’erano numerosi clienti.Si tratta di una delle numerose operazioni effettuate in questo periodo dai carabinieri della Compagnia di Civitanova in ristoranti, strutture ricettive e locali. Nel giro di poche settimane, infatti, i militari dell’Arma hanno passato al setaccio le attività, non solo quelle costiere ma anche quelle dei centri dell’entroterra per garantire la salute dei consumatori e il rispetto delle normative in materia di assunzione e di sicurezza dei dipendenti sui luoghi di lavoro. Dagli accertamenti effettuati nell’attività commerciale controllata ieri è emerso che il titolare, un egiziano di 29 anni, aveva messo a lavorare due dipendenti senza regolare assunzione. Erano entrambi in nero, come si diceva. Uno di loro, tra l’altro, non era in regola nemmeno con il permesso di soggiorno.Il ventinovenne egiziano, titolare dell’attività, è stato denunciato dai militari dell’Arma e per lui è scattata una maxi multa: dovrà pagare, infatti, 9 mila euro per le irregolarità riscontrate al momento del blitz.