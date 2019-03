Ladro sorpreso in casa da una negoziante Fuga sui tetti in stile parkour

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Entra ed esce da un appartamento al quarto piano arrampicandosi come Spiderman ma senza avere la discrezione del supereroe. Ieri un ladro ha tentato un furto in un’abitazione del centro all’ora di pranzo, con il risultato di trovarsi di fronte la proprietaria che stava rincasando e di essere visto da molti condomini. Tuttavia le sue doti acrobatiche gli hanno permesso, per il momento, di sfuggire alla polizia passando da un tetto all’altro e scendendo da balconi e grondaie.L’allarme è scattato intorno alle 12.30 nel grosso palazzo sopra il Maxitigre di corso Vittorio Emanuele. Qui una nota commerciante di corso Umberto è rientrata per il pranzo e, appena aperta la porta del suo appartamento al quarto piano, si è trovata di fronte uno sconosciuto. Ha repentinamente richiuso e si è rifugiata nell’ appartamento di un vicino da dove ha chiamato la polizia. II malvivente è scappato e dopo un’ora di ricerche, di lui nessuna traccia