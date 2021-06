Si alza e si trova faccia a faccia con il ladro in casa, lui lo prende a pugni e lo mette in fuga

CIVITANOVA - Sente dei rumori e scopre un ladro in casa. Lui non si perde d’animo e lo colpisce costringendo il malintenzionato a scappare scavalcando la finestra così come era entrato. L’episodio è avvenuto l’altra notte, poco prima di mezzanotte, in una abitazione in via Campania, nel quartiere di San Gabriele. Un uomo, un civitanovese di 40 anni, si trovava in camera da letto ed era sveglio quando d’un tratto ha sentito dei rumori sospetti provenire dalla sala. Si trattava di un rumore di serranda che veniva alzata. Così si è alzato, ha raggiunto la stanza e si è trovato faccia a faccia con l’estraneo appena piombato in casa.





Secondo quanto ha riferito lui stesso ai carabinieri, si trattava di un uomo extracomunitario che sarebbe entrato passando da una finestra della sala (l’abitazione di via Campania si trova al piano terra) lasciata aperta per alcuni centimetri. In quel modo, alzando la serranda, il malintenzionato sarebbe riuscito a fare irruzione in casa. Il padrone dell’abitazione ha reagito per cacciarlo via, colpendolo con un paio di pugni.



Il malvivente, dunque, vista la malaparata, non ha reagito ed è scappato via così come era entrato, passando dalla finestra. La vittima ha segnalato l’episodio ai carabinieri e ora sono in corso le indagini per fare luce sulla vicenda ed identificare l’uomo che si è intrufolato in casa. L’aspirante ladro, però, quando i carabinieri sono arrivati sul posto e lo hanno cercato per le vie del quartiere, aveva già fatto perdere le sue tracce.



Un esito diverso ha invece avuto il doppio raid messo a segno la settimana scorsa in due abitazioni a Civitanova Alta. Gli episodi, uno di seguito all’altro, sono avvenuti nella notte tra mercoledì e giovedì. Erano circa le due quando ignoti si sono intrufolati in una abitazione al piano terra di contrada Migliarino, nella zona di Villa Conti. I padroni di casa dormivano e non si sono accorti di nulla.



I malviventi sono entrati dopo aver forzato una porta-finestra al piano terra e, una volta dentro, si sono messi ala caccia di qualcosa di valore da portare via. Alla fine hanno preso due portafogli prelevati dalle tasche dei pantaloni del padre e del figlio che vivono lì. Poi hanno abbandonato i pantaloni all’esterno della casa e sono passati all’abitazione a pochi metri di distanza, lungo una strada sterrata senza sbocco. In quella circostanza hanno forzato una finestra al piano terra e, con la stessa modalità di azione, sono entrati, senza svegliare i proprietari. Hanno preso an ch qui un portafoglio dentro la tasca dei pantaloni del proprietario di casa e quello della figlia, che era nella borsa.



