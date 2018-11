Ladri in azione di pomeriggio Due tentati furti in abitazione, torna l'allarme sicurezza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Due tentati furti in abitazione lungo la strada del Palazzaccio a Civitanova: in un caso fondamentale è stato l’allarme che è scattato e ha messo in fuga i malviventi. Gli episodi, entrambi per fortuna sfumati, sono avvenuti nel tardo pomeriggio dell’altro ieri, pochi minuti prima delle 19. I malviventi, che si spostavano a bordo di una Fiat Punto di colore arancione, hanno cercato di colpire due abitazioni. Una era quella di alcuni residenti che, insieme ai loro vicini, fanno parte dell’associazione Controllo del Vicinato. Avevano inserito l’allarme su una porta-finestra: proprio da lì i ladri hanno cercato di entrare.Quando hanno cominciato a manometterla per aprirla, l’allarme è scattato. E i ladri hanno lasciato perdere. Sfumato anche il colpo in una abitazione poco distante, che si trova sempre lungo quella strada. «Le immagini delle telecamere di sorveglianza private sono state girate alle Autorità – ha detto Domenico Bevilacqua, referente dell’associazione -. Abbiamo ricevuto notizia di una utilitaria con due persone a bordo, che hanno rubato in un’auto in zona parcheggio ospedale. Uno dei due è un tizio brizzolato di corporatura normale. In caso le avvistaste, non prendete alcuna iniziativa tranne chiamare il 112 e, se riusciste, scriverne il numero di targa».