I proprietari passano la sera fuori casa, i ladri fanno razzia dei gioielli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Ennesimo furto nella zona dello stadio, i malviventi fanno irruzione in una casa e scappano via con oro e gioielli. L’episodio è avvenuto nella serata dell’altro ieri, tra le 21 e le 22.30, in una abitazione in via Monfalcone. Ignoti, approfittando del fatto che in casa non ci fosse nessuno, sono entrati passando attraverso una finestra. Hanno passato in rassegna, indisturbati, le stanze, a caccia di qualcosa di valore da portare via.Alla fine, hanno trovato alcuni gioielli in oro dei proprietari: circa duemila euro il valore dei monili, almeno secondo una prima stima, e poi sono spariti . Amara sopresa, al rientro, per i residenti Al ritorno, infatti, hanno subito capito che cosa era successo e hanno chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Civitanova e ora sono in corso le indagini per identificare gli autori.