Ladri acrobati si calano dal lucernario e fanno irruzione in un calzaturificio

CIVITANOVA - Ladri acrobati in azione, nel mirino dei banditi finisce il calzaturificio Mario Doria nella zona industriale di Santa Maria Apparente. Ma l’arrivo tempestivo della sicurezza dell’Axitea, che ha la sua sede nelle vicinanze, manda all’aria il piano dei malviventi. È successo nella serata dell’altro ieri, nello stabilimento di via Sandro Pertini, nella zona industriale A. L’allarme è scattato pochi minuti dopo le 23.I malviventi, dei professionisti, stando al modus operandi, hanno provato ad oscurare le frequenze radio del sistema di allarme con il noto jammer, il dispositivo usato appunto per disturbare volutamente le comunicazioni radio, inebolendo il segnale. Ma il calzaturificio è comunque dotato di un sistema nuovo e l’allarme è scattato lo stesso. Nel frattempo i ladri hanno cercato di fare irruzione all’interno del calzaturificio passando per un lucernario.Dopo essersi calati, una volta dentro, hanno mirato dritti al locale tecnico, dove ci sono appunto i sistemi di allarme collegati con la vigilanza privata. Hanno cercato di manomettere il sistema, staccando tutti i fili, ma quando hanno capito che ormai era troppo tardi hanno preferito scappare via di corsa. Non avevano il tempo tecnico per fare praticamente nulla. E così se ne sono andati via a mani vuote.