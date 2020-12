Un altro medico ucciso dal coronavirus, addio all’otorino Luciano Paolucci. Aveva 73 anni

CIVITANOVA - Un altro medico stroncato dal Coronavirus. Il mondo della sanità è in lutto per la morte di Luciano Paolucci, professionista jesino, di origini filottranesi, molto conosciuto anche in provincia di Macerata. Aveva 73 anni. Era un otorino e coordinava il reparto di otorinolaringoiatria della casa di cura di Villa Pini, a Civitanova Marche. Circa un mese fa aveva contratto il virus ed era stato ricoverato al Covid center della città rivierasca.

Si era laureato all’Università di Bologna e all’ospedale di Jesi - dove aveva prestato servizio dal 1973 al 2007, svolgendo anche l’incarico di primario - era stato a lungo un punto di riferimento. Dopo la pensione aveva iniziato a lavorare in diverse strutture private tra cui appunto la clinica Villa Pini di Civitanova Marche e la casa di cura Marchetti, a Macerata. Ieri sera la notizia della sua morte si è immediatamente diffusa a macchia d’olio, suscitando profondo cordoglio. Numerosi gli attestati di vicinanza nei confronti della famiglia in questo momento di profondo dolore. Luciano Paolucci era anche appassionato di politica, ed era stato candidato sindaco a Filottrano. I funerali del medico ancora debbono essere fissati.

Ultimo aggiornamento: 10:28

