Una 22enne e un 35enne travolti da un'auto sul lungomare Sud

CIVITANOVA - Una ragazza di 22 anni e un uomo di 35 anni investiti ieri sera sul lungomare Sud. Per cause in corso di accertamento sono stati travolti da una Fiat Panda. Lui (le cui condizioni sarebbero più gravi) è stato portato all'ospedale regionale di Torrette, lei al pronto soccorso di Civitanova. Sul posto polizia e 118.